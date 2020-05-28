Лейпциг, Германия, , 08:29 — REGNUM «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Гертой» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Герты» голы забили полузащитник Марко Груич на девятой минуте и нападающий Кшиштоф Пёнтек, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

В составе «РБ Лейпциг» отличились защитник Лукас Клостерман (24) и форвард Патрик Шик (68).

На сегодняшний день «РБ Лейпциг» набрал 55 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» идёт на 10-м месте с 35 очками.

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