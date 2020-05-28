Лос-Анджелес, США, , 07:58 — REGNUM Торжественную церемонию введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, запланированную на конец августа 2020 года, из-за пандемии нового коронавируса проведут весной 2021 года. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По словам руководителя Зала славы Джерри Коланжело, во время встречи со всеми управляющими организации 10 июня будут рассмотрены варианты «способа, места и времени проведения».

Коланжело подчеркнул, что об объединении мероприятий 2020 и 2021 годов речи не идёт. «Класс 2020 года является особенным, который заслуживает отдельного праздника», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, баскетболисты Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнет будут внесены в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.

Напомним, Брайант был двукратным олимпийским чемпионом по баскетболу (2008, 2012), а также пятикратным чемпионом НБА. 26 января 2020 года он и ещё восемь человек погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии.

Чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт играли в начале 2000-х годов.

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