Берлин, , 00:08 — REGNUM 27 мая в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги встретились коллективы «Хоффенхайм» и «Кельн». Матч был разыгран на стадионе «Райн-Неккар-Арена» и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

На единственный мяч «козлов» за авторством Флориана Кайнца «Хоффенхайм» ответил тремя голами Кристофа Баумгартнера (11, 46) и Стивена Цубера (49).

«Хоффенхайм», набрав 39 очков, поднялся на седьмую строчку. «Кельн» с 34-мя баллами расположился на 11-м месте.

Бригада арбитров: Феликс Брих | Марко Ахмюллер | Маркус Зинн | Флориан Бадштюбнер.