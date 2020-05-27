Берлин, , 22:18 — REGNUM 21-летний бразильский фланговый нападающий «Герты» Матеус Кунья привлек внимание руководства миланского «Интера».

Кунья является воспитанником «Коритибы», из которой в 2017 году перешел в «Сьон». Летом 2018 года бразилец продолжил карьеру в «Ред Булл Лейпциге», который выложил за него руководству «Сьона» 15 миллионов евро. За ту же сумму зимой этого года нападающий перешел в «Герту».

В текущем сезоне Кунья принял участие в 17-ти матчах Бундеслиги, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.