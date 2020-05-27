Берлин, , 21:43 — REGNUM 27 мая в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Ред Булл Арена» встречались команды «Ред Булл Лейпциг» и «Герта». Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

На два мяча берлинской команды за авторством Марко Груича и Кшиштофа Пентека на 9-й и 82-й минутах соответственно «быки» ответили забитыми мячами Лукаса Клостерманна и Патрика Шика.

«РБ Лейпциг», набрав 55 очков, укрепилась на третьей позиции. «Герта» с 35-ю баллами расположилась н 11-м месте.