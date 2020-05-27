Нью-Йорк, США, , 19:48 — REGNUM Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал новость о возобновлении сезона НХЛ.

«Крутая новость, мы очень рады, что так случилось, будем готовиться.

Болельщикам будет интересно на всё это посмотреть. В плей-офф победит тот, кто будет более «лёгким» и лучше подготовится.

Не думаю, что мы увидим хоккей высокого качества. Надо хорошо подготовиться, чтобы игроки не травмировались», — приводит слова Шестёркина «ТАСС».

Напомним, что НХЛ официально объявила о возобновлении сезона. Однако, лига решила не доигрывать регулярный чемпионат. Сезон продолжится со стадии плей-офф: от каждой конференции в Кубке Стэнли сыграют 12 команд.