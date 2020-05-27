Манчестер, Великобритания, , 18:53 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» близок к заключению контракта с полузащитником «Баварии» Корантеном Толиссо, информирует Manchester Evening.

Согласно данным источника, трансфер мог состояться еще зимой. «Манкунианцы» планировали арендовать француза в зимнее трансферное окно, но сделка сорвалась.

В рамках этого сезона Толиссо записал на свой счёт 8 (3+5) результативных действий по системе «гол+пас», проведя за «мюнхенцев» 24 встречи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.