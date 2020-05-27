Сан-Хосе, США, , 18:37 — REGNUM Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон сообщил, что главный тренер Боб Бугнер имеет большие шансы на то, чтобы сохранить свой пост в следующем сезоне.

«Мы намерены собрать лучший штаб, который возможен, чтобы команда была наилучшим образом готова с самого начала следующего сезона, и у Боба однозначно есть на это шанс. Я довольно много общался в последнее время с Бобом, обсуждая то, как мы хотим играть и какие изменения нам необходимы, а также то, что мы узнали в этом году не только о нашей команде, но и во всей лиге — что сейчас работает, а что нет. Так что процесс идёт. Очень тяжело приходить в команду посреди сезона и тренировать её. В твоём тренерском штабе необязательно есть все желаемые ингредиенты. Но я считаю, что он пришёл и проделал хорошую работу», — приводит слова генменеджера «Сан-Хосе» официальный портал Национальной хоккейной лиги.