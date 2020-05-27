Порту, Португалия, , 18:22 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» согласовал сумму трансфера защитника Алекса Теллеса с «Порту».

Согласно сообщениям портала A Bola, парижский клуб заплатит за португальского крайнего защитника 25 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Алекс Теллес не стал подписывать новый контракт с «Порту». Игрок запрашивал заработную плату в размере 6 миллионов евро за сезон, руководство «Порту» отказалось платить португальцу такую сумму.

В этом сезоне 27-летний Теллес провёл 21 матч в чемпионате Португалии, отличившись 13 (8+5) результативными действиями по системе «гол+пас».