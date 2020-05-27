Москва, , 17:33 — REGNUM Континентальная хоккейная лига согласовала дату начала следующего регулярного чемпионата с Федерацией хоккея России. Старт нового сезона назначен на 2 сентября.

«При этом лига отмечает следующее: дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах чьи клубы представлены в КХЛ.

Лига внимательно следит за ситуацией и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата, будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения», — написано в обращении руководства лиги на официальном сайте КХЛ.

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