Дортмунд, Германия, , 16:45 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» может сменить главного тренера, несмотря на положительные результаты Фавра за рулём «шмелей».

Согласно сообщениям портала Bild, руководство дортмундского клуба контактировало с бывшим тренером «Баварии» Нико Ковачем на протяжении последних нескольких месяцев.

Напомним, что Ковач был уволен с поста главного тренера «мюнхенцев» в ноябре, после разгромного поражения от «Айнтрахта» со счетом 5:1. «Бавария», занимавшая на тот момент четвертое место в чемпионате, расторгла соглашение с хорватским специалистом по обоюдному согласию сторон.

Действующий наставник «Боруссии» Люсьен Фавр помогает команде сохранять место в тройке лидеров чемпионата, однако новая цель руководства «дортмундцев» — быть лидерами. На данный момент «шмели» занимает второе место, отставая от «Баварии» на 7 очков.

Напомним, что вчера, 26 мая, «Боруссия» уступила «Баварии» 1:0 в матче 28-го тура чемпионата Германии.