Челябинск, , 16:36 — REGNUM Челябинский «Трактор» проявляет интерес к шведскому защитнику «Баффало Сейбрз» Лоуренсу Пилуту.

Согласно информации Telegram-канала Igor Zhurkov Life, 24-летний Пилут может перейти в КХЛ после окончания срока действия его трёхлетнего контракта новичка с «Баффало», по которому он уже провёл два сезона в системе клуба.

Сезон 2018−2019 стал первым североамериканским в карьере шведа. Пройдя адаптацию в АХЛ, где он за 30 матчей набрал 26 (4+22) очков, Пилут получил свой первый вызов в НХЛ. В дебютном сезоне за «Баффало» Пилут провёл 33 матча и набрал 6 (1+5) очков, оставив неплохие впечатления о себе.

В этом году в связи с паузой в чемпионате, вызванной коронавирусом, Лоуренс провёл в НХЛ лишь 13 матчей и не смог отличиться результативными действиями. В АХЛ также произошел незначительный спад — за 37 матчей швед набрал 23 (6+17) очка.