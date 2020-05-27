Новосибирск, , 16:09 — REGNUM Пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь» сообщила, что команда совершила обмен с ярославским «Локомотивом». Состав «новосибирцев» пополнил 23-летний вратарь Антон Красоткин.

Сообщается, что бронзовый медалист МЧМ-2017 подписал двухлетний контракт до 30 апреля 2022 года. Взамен ярославский клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне вратарь защищал цвета «Адмирала», выйдя на лёд в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Коэффициент надёжности голкипера составил 2,88.