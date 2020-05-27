Казань, , 15:07 — REGNUM В столице Татарии 27 мая прошел велопробег, посвященный 100-летию образования ТАССР, сообщает пресс-служба городской администрации.

Велосипедисты с помощью GPS-навигации нанесли на карту города надпись «ТАССР 100». Участниками велопробега стали 10 человек из разных кругов деятельности. Дистанция составила 15 км.

«Наш велопробег — это старт череде акций и мероприятий по празднованию знаковой и очень важной для Татарстана даты. Спасибо всем, кто провел это утро с нами», — сказал глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздравления поступают в адрес главы Татарии Рустама Минниханова и жителей республики в связи со 100-летием образования ТАССР. Так, 21 мая, поздравительные телеграммы прислали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Крыма Сергей Аксёнов.

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