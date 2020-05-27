Москва, , 14:34 — REGNUM Уже 30 мая 2020 года в рамках инициативы «Московский киберспорт» стартует онлайн-проект «Турнир звёзд российского спорта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая сообщают в пресс-службе ФКС Москвы.

Участниками необычного турнира станут представители 11 спортивных направлений: академической гребли, бобслея, санного спорта, фигурного катания, гандбола, спортивной гимнастики, лёгкой атлетики, футбола, баскетбола, спортивных танцев и горнолыжного спорта — каждая команда предоставит для участия пятерых «киберспортсменов».

Среди наиболее известных участников турнира: Никита Нагорный — гимнаст, призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира; Эмин Гарибов — российский гимнаст, двукратный чемпион Европы; Никита Кацалапов — фигурист, Олимпийский чемпион, серебряный призёр Чемпионата Мира; Владимир Морозов — фигурист, Серебряный призёр Олимпийских игр; Сергей Шубенков — российский спортсмен-легкоатлет, Чемпион мира; Роман Репилов — двукратный чемпион мира по санному спорту, двукратный обладатель Кубка мира; Иван Савельев — профессиональный баскетболист, многократный призёр Суперлиги 1 и Кубка России.

Спортсменам предстоит сразиться в популярной киберспортивной дисциплине Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Турнир стартует 30 мая и продлится до 3 июня 2020 года.

Напомним, проект «Московский киберспорт» был организован Федерацией компьютерного спорта города Москвы при участии Федерации шахмат Москвы и при поддержке Департамента спорта города Москвы. Основной целью инициативы является создание благоприятных условий для того, чтобы компьютерный спорт стал доступен самой широкой аудитории.

Читайте ранее в этом сюжете: Гонщика Formula E оштрафовали на $10 тыс. за мошенничество в автосимуляторе