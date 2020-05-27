Москва, , 14:07 — REGNUM Отрицательный результат дали тесты на коронавирус у гимнастов сборной России, находящихся на подмосковной базе «Озеро Круглое». Об этом 27 мая сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

«Всё хорошо, пришли результаты тестов, у гимнастов — отрицательные», — цитирует Родионенко ТАСС.

Она отметила, что 35 из 36 тестов дали отрицательный результат. Ещё один тест — у хореографа женской сборной — под вопросом. Она изолирована и остаётся в своём номере.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские гимнасты начнут сдавать тесты на коронавирус 25 мая