Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM Самым ценным игроком чемпионата России по гандболу среди женщин в сезоне 2019/20 признана Анна Вяхирева, выступающая за «Ростов-Дон». Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Отмечается, что Вяхирева получила награду по результатам голосования, в котором приняли участие журналисты, болельщики, а также тренеры команд, выступающих в чемпионате России.

Напомним, Вяхирева является пятикратной чемпионкой России. В составе сборной России она выиграла золото Олимпийских игр 2016 года, а также бронзу чемпионата мира (2019) и серебро чемпионата Европы (2018).

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