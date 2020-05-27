Самара, , 12:27 — REGNUM Отрицательный результат дали тесты на коронавирус у игроков и тренеров самарских «Крыльев Советов», прибывших из-за границы. Об этом 27 мая сообщается на сайте клуба.

«Сегодня пришли результаты тестов иностранных игроков и тренеров «Крыльев Советов», прибывших в Самару несколько дней назад. Все тесты — отрицательные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что легионеры находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам.

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