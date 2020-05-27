Вашингтон, , 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй. Об этом 27 мая написала его жена Анастасия Шубская на своей странице в Instagram.

«27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см, 3800 г!» — написала Шубская.

«Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал Овечкин на своей странице.

Российский хоккеист стал отцом во второй раз. Его старший сын Сергей родился 18 августа 2018 года.

Читайте также: Овечкин в девятый раз в карьере выиграл «Морис Ришар Трофи»