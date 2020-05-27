Рим, , 11:05 — REGNUM Руководство Серии А подтвердило, что чемпионат Италии по футболу возобновится с 13 июня. Об этом 27 мая сообщает Football Italia.

Отмечается, что 13 июня могут быть сыграны четыре матча 25-го тура, которые были перенесены в марте. Это «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри» и «Торино» — «Парма».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 или 20 июня.

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