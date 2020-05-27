Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Один или несколько положительных тестов на коронавирус у игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не приведёт к закрытию сезона. Об этом 27 мая заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

По словам Дэйли, НХЛ планирует ежедневно тестировать хоккеистов, тренеров и сотрудников клубов на наличие коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игроки НХЛ сдадут до 30 тыс. тестов на коронавирус во время проведения плей-офф Кубка Стэнли.

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