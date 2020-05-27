Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2019/20. Об этом 27 мая сообщается на сайте лиги.

Драйзайтль набрал 110 очков в 73 матчах. На его счету 43 заброшенные шайбы и 67 результативных передач.

Таким образом, Драйзайтль стал обладателем «Арт Росс Трофи», который ежегодно вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Впервые хоккеист из Германии выиграл этот трофей.

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