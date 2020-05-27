Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) не планирует разрешать клубам подписывать новых игроков в текущем сезоне. Об этом 27 мая сообщил журналист Эндрю Гросс в Twitter.

По информации источника, заместитель комисcара НХЛ Билл Дэйли заявил, что было бы несправедливо разрешать клубам подписывать новых хоккеистов до завершения текущего сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат. Возобновление сезона пройдёт со стадии плей-офф, в котором примут участие 24 команды.

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