Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат. Об этом 27 мая сообщается на сайте лиги.

Сезон в НХЛ возобновится, начиная со стадии с плей-офф, в котором сыграют 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва.

Матчи Кубка Стэнли пройдут без болельщиков. Дата начала плей-офф пока не называется.

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