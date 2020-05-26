Берлин, , 23:41 — REGNUM 26 мая в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч между командами «Айнтрахт» (Франкфурт) и «Фрайбург». Игра завершилась боевой ничьей со счетом 3:3.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Фрайбург»)

Удары 29/10

Удары в створ 17/5

Владение 58%/42%

Фолы 12/9

Угловые 9/2

Забитые мячи: Винченцо Грифо 28 — 0:1, Андре Силва 35 — 1:1, Нильс Петерсен (Кристиан Гюнтер) 67 — 1:2, Лукас Хеллер (Винченцо Грифо) 69 — 3:1, Даити Камада 79 — 3:2, Тимоти Чэндлер (Филипп Костич) 82 — 3:3.