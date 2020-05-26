Дортмунд, Германия, , 21:30 — REGNUM 26 мая в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги был разыгран матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Игра завершилась минимальной победой команды Ханса-Дитер Флика со счетом 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил 25-летний немецкий фланговый защитник Джошуа Киммих.

Статистика матча («Боруссия"/"Бавария»)

Удары 13/12

Удары в створ 5/6

Владение 50%/50%

Нарушения 9/15

Угловые 4/3

Желтые карточки: Хуммельс — 13, Мюллер — 66, Дауд — 67, Дэйвис — 74.

«Бавария», набрав 64 очка, укрепилась на первом месте. «Боруссия» с 57-ю баллами осталась на второй строчке.