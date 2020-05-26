Дортмунд, Германия, 26 мая 2020, 21:30 — REGNUM 26 мая в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги был разыгран матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария». Игра завершилась минимальной победой команды Ханса-Дитер Флика со счетом 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил 25-летний немецкий фланговый защитник Джошуа Киммих.
Статистика матча («Боруссия"/"Бавария»)
Удары 13/12
Удары в створ 5/6
Владение 50%/50%
Нарушения 9/15
Угловые 4/3
Желтые карточки: Хуммельс — 13, Мюллер — 66, Дауд — 67, Дэйвис — 74.
«Бавария», набрав 64 очка, укрепилась на первом месте. «Боруссия» с 57-ю баллами осталась на второй строчке.