Мюнхен, Германия, , 19:26 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» предложила защитнику Давиду Алабе новый контракт.

Согласно утверждениям журналиста Bild Кристиана Фалька, «Бавария» не намерена платить 27-летнему австрийскому защитнику больше 20 миллионов евро в год.

Напомним, что действующий договор о сотрудничестве сторон рассчитан до конца сезона 2020−2021 годов. Ранее стало известно, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик лично заинтересован в заключении нового соглашения с игроком.

Давид Алаба провёл в этом сезоне 22 матча и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».