Москва, , 19:16 — REGNUM Московский «Локомотив» готов заплатить 3,5 миллиона евро за хорватского полузащитника «Лацио» Милана Баделя.

Согласно информации портала «Чемпионат», «Локомотив» собирается предложить итальянскому клубу несколько вариантов осуществления перехода. Первый — аренда с обязательным правом выкупа. В таком случае 3,5 миллиона будут выплачены по такой схеме — 700 тысяч за подписание арендного соглашения и 2,8 миллиона за переход. Второй — трансфер, в рамках которого 3,5 миллиона выплачиваются сразу, а игрок подписывает контракт по схеме «два года + право продления на еще один сезон».

В этом сезоне Бадель провёл 19 матчей в итальянской Серии А и отличился одним забитым мячом.