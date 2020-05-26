Дортмунд, Германия, , 18:56 — REGNUM Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» на предстоящий матч 28-го тура чемпионата Германии.

Напомним, что встреча этих двух клубов, именующаяся «Дер Классикер», начнется в 19:30 по московскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Составы команд:

«Боруссия Дортмунд»: Брюки, Хакими, Пищей, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Дилейни, Дауд, Холанд, Брандт, Т. Азар.

«Бавария Мюнхен»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горецка, Дэвис, Коман, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

На данный момент «мюнхенцы» после 27 туров чемпионата занимают первое место, набрав 61 очко. «Боруссия» идёт второй с 57 очками в активе.