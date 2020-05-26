Детройт, США, , 18:17 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, клуб НБА «Детройт Пистонс» начал поиски специалиста на должность генерального менеджера команды.

По данным источника, клуб уже составил список кандидатов на данную должность, чтобы в течение недели провести с каждым собеседование.

Новый генеральный менеджер будет тесно работать вместе со своим предшественником Эдом Стефански, который сейчас занимает пост старшего советника, и, естественно, главным тренером команды Дуэйном Кейси.

На данный момент «Детройт» занимает 13-ю позицию на «Востоке», набрав за 66 матчей регулярного чемпионата 86 очков.