Москва, , 17:57 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поддержал недавнее решение руководство Евролиги о досрочном завершении сезона 2019−2020.

«Это печальный день для Евролиги и баскетбола. В то же время, считаю, что ответственные лица, с учетом обстоятельств, приняли мудрое решение, которое я полностью поддерживаю.

Всем нам нравится соревноваться, хочется короновать чемпиона, но, к сожалению, в этом году чемпион — COVID-19. И чтобы его победить, нужна соответствующая подготовка. Хочу поблагодарить наших владельцев и всех спонсоров, сказать спасибо болельщикам за терпение. Нам потребуется время, чтобы принять все реалии новой эры, осознать ситуацию», — приводит высказывание Итудиса «Известия».

Напомним, что сезон Евролиги был приостановлен 12 марта из-за распространения пандемии коронавируса.