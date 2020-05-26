Москва, 26 мая 2020, 17:29 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков может провести бой с американцем Кёртисом Блэйдсом в июне. Об этом 26 мая сообщает ТАСС.
По словам менеджера спортсмена Ивана Банникова, поединок может пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.
Он отметил, что для проведения боя необходимо, чтобы Волков смог прилететь в США.
Напомним, бой Волков — Блэйдс должен был состояться 20 июня в Канаде, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
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