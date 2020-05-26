Казань, , 17:14 — REGNUM Казанский «Ак Барс» собирается начать предсезонную подготовку в середине июля.

Согласно информации портала «Р-Спорт», сборы команды пройдут в Казани и начнутся с 15 июля.

«Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогу регулярного чемпионата, набрав 93 очка за 62 матча. В плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барса» в четырех матчах первого раунда без труда переиграл «Нефтехимик».

Напомним, что КХЛ решила досрочно завершить сезон без объявления чемпиона.