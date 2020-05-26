Сочи, Краснодарский край, , 16:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи» объявил о подписании контракта с защитником Максимом Минеевым. Срок двустороннего соглашения рассчитан на один игровой сезон до 30 апреля 2021 года, информирует пресс-служба «сочинцев».

Прошедший сезон 22-летний защитник провел в «Торпедо», набрав 2 (0+2) очка в 14 матчах.

1 мая «Авангард» выменял права на Минеева у «нижегородцев», однако сегодня, 26 мая, передал их «Сочи».

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