Москва, , 16:23 — REGNUM Все иностранные футболисты и тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) вернулись в Россию. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе лиги.

«Все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

По его словам, тем самым завершён первый этап дорожной карты по возобновлению чемпионата России.

Он также добавил, что РПЛ создала оперативный штаб по вопросам возобновления сезона, чтобы взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти, а также с клубами.

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