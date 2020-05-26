Балашиха, Московская область, , 16:17 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» объявил о заключении сделки с ХК «Сочи».

Согласно сообщениям пресс-службы «омичей», к составу «сочинцев» присоединится 22-летний защитник Максим Минеев. Взамен «Авангард» получит денежную компенсацию.

В рамках прошедшего сезона Минеев провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за нижегородское «Торпедо», набрав 2 (0+2) очка. В день открытия трансферного окна в КХЛ «Авангард» выменял права на игрока у «нижегородцев».

В общей сложности игрок набрал 13 (3+10) очков в 75 матчах чемпионата.

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