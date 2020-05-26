Турин, Италия, , 16:14 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста может завершить карьеру. Об этом сообщает Goal.com.

«Бывают моменты, когда я думаю: «Могу ли я и дальше играть?» Это потому что я выхожу на поле и снова получаю травму», — сказал Коста.

Он добавил, что имеет потенциал быть лучшим игроком, но по независящим причинам не может его реализовать.

В нынешнем сезоне итальянкой Серии А Коста сыграл в 14 матчах, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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