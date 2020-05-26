Милан, Италия, , 16:07 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» рассказал о травме, полученной нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом 26 мая сообщается на сайте клуба.

«Клуб сообщает, что Ибрагимович получил травму камбаловидной мышцы правой ноги на вчерашней тренировке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ахиллово сухожилие футболиста не повреждено. Через 10 дней ему будет сделан рентген.

Ранее сообщалось, что 38-летний Ибрагимович может выбыть на долгий срок из-за травмы ахиллова сухожилия.

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