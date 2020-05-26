Москва, , 16:00 — REGNUM Нападающий «Зенита» Артём Дзюба назвал позором решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Сёминым. Об этом 26 мая он сказал в интервью «Матч ТВ».

«Так убирать Сёмина — позорище. С такими формулировками. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолёта, то из космоса. Будут свои дела делать теперь», — сказал Дзюба.

По его словам, сейчас «Локомотиву» будет трудно удержаться, потому что в его руководство пришли люди, «которым на клуб всё равно».

Напомним, 14 мая руководство «Локомотива» прекратило сотрудничество с Сёминым, несмотря на мнение болельщиков и специалистов.

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