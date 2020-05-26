Цхинвал, , 15:11 — REGNUM Тренировки пловцов возобновят в Южной Осетии с 1 июня. Об этом агентству «Рес» рассказала тренер, глава Федерации плавания РЮО Евгения Терлеева.

По данным журналистов, бассейн «Олимп» ужа начал работу после вынужденного перерыва, а с 1 июня откроется бассейн «Дельфин».

"Тренировок на воде не было 2 месяца. У нас остаются не проведенными 4 турнира внутри республики, включая турнир на призы президента Южной Осетии», — сказала Терлеева.

Она сообщила, что в это время давала удаленно наставления своим подопечным, как заниматься общеспортивной подготовкой дома и во дворе. Скоро должен будет состояться тренерский совет, на котором опередят сроки переноса соревнований.

Напомним, в Южной Осетии ввели карантинные меры в марте, когда в республике не еще было случаев заражения коронавирусом. В начале апреля была закрыта граница с Россией, а в конце месяца стали группами возвращать югоосетинских граждан, не успевших вернуться до закрытия границы.

В начале мая среди прибывших стали выявлять случаи заражения коронавирусом. В течение последней недели новых случаев выявлено не было.

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