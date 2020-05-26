Москва, 26 мая 2020, 14:42 — REGNUM Мужская и женская сборные России по тяжёлой атлетике отказались от проведения сбора в июне. Об этом 26 мая главный тренер мужской команды Олег Писаревский.
«Первоначально планировалось начать сбор в Рузе 7 июня, однако затем было принято решение отказаться от него, — цитирует Писаревского ТАСС.
Он отметил, что такое решение принято совместно Федерацией тяжёлой атлетики России (ФТАР), чтобы не подвергать спортсменов риску заражения коронавирусом.
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