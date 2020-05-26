Красноярск, , 14:06 — REGNUM Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров примет в 2021 году Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в министерстве спорта Красноярского края.

Столицу края утвердили в качестве города проведения указанного первенства на онлайн-заседании совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Соревнования планируют провести на территории кластера «Сопка», находящемся в 15 минутах езды от центра Красноярска.

По словам министра спорта края Павла Ростовцева, выбор Красноярска для проведения этого первенства неслучаен: город справился с проведением Всемирной зимней Универсиады 2019 года и этапами Кубка мира по фристайлу.

Организацию первенства планируют поручить дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов.

Красноярск также претендует на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. За награды в 11 видах спорта боролись спортсмены из 58 стран.

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