Долгопрудный, Московская область, , 11:44 — REGNUM Подмосковные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» (Химки), выступающие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), объединились в одну команду. Об этом 25 мая сообщается на сайте «Долгопрудного».

Новая команда будет называться «Олимп-Долгопрудный». Сейчас клуб ждёт согласования названия в Российском футбольном союзе (РФС).

Команда будет базироваться и проводить домашние матчи в Долгопрудном. Главным тренером будет Ринат Билялетдинов, тренировавший в прошлом сезоне «Олимп».

Читайте ранее в этом сюжете: Футбольные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся