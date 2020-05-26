Ханты-Мансийск, , 11:16 — REGNUM Ханты-Мансийский хоккейный клуб «Югра» планирует в июле начать тренировки на открытом воздухе. Об этом 26 мая сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время хоккеисты находятся дома на самоизоляции. Режим повышенной готовности в регионе действует до 31 мая.

Также в «Югре» отметили, что случаев заражения коронавирусом среди игроков нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Югра» продлила контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым.

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