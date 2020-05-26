Москва, , 10:38 — REGNUM Новым президентом московского футбольного клуба «Торпедо» станет бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов. Об этом 26 мая сообщает ТАСС.

«Новым президентом станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым», — сказал владелец клуба Роман Авдеев.

Он отметил, что на сезон 2020/21 стоит задача закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру. Задачи по выходу в премьер-лигу пока не стоит.

Добавим, 25 мая «Торпедо» сообщило об уходе Елены Еленцевой с поста президента клуба. У неё истёк срок трудового соглашения. Она занимала эту должность с декабря 2017 года.

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