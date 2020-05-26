Москва, , 10:01 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса в третий раз. Об этом 25 мая сообщается на сайте, ведущем учёт рекордов.

Отмечается, что в сезоне 2019/20 Трусова впервые исполнила четверной флип первой. Это произошло 7 декабря 2019 года на финале Гран-при в Турине. До неё это не удавалось сделать никому.

Ранее Трусова попадала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа и лутца.

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