Москва, 26 мая 2020, 10:01 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса в третий раз. Об этом 25 мая сообщается на сайте, ведущем учёт рекордов.
Отмечается, что в сезоне 2019/20 Трусова впервые исполнила четверной флип первой. Это произошло 7 декабря 2019 года на финале Гран-при в Турине. До неё это не удавалось сделать никому.
Ранее Трусова попадала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа и лутца.
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