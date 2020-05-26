Турин, Италия, , 09:42 — REGNUM Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Маccимилиано Аллегри может возобновить тренерскую карьеру. Об этом 26 мая сообщает Football Italia.

По информации издания, Аллегри намерен работать в чемпионате Италии, но не может рассчитывать на предложение от клуба, соответствующего его амбициям.

Отмечается, что интерес к Аллегри проявляют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Ньюкасл».

Напомним, Аллегри был главным тренером «Ювентуса» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда пять раз подряд стала чемпионом Италии, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны.

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