Ставрополь, , 09:41 — REGNUM Строительство трех крупных скейт-парков запланировано на Ставрополье в 2020 году. По одному объекту для занятий экстремальным спортом возведут в краевой столице, Кисловодске и Новопавловске, сообщили ИА REGNUM 26 мая в управлении по информполитике правительства региона.

Скейт-парк, возводимый в городе Новопавловске, станет самым большим в Кировском городском округе. Он будет включать в себя зону для пул-скейтинга (катание в пустом бассейне с округленными стенками), разгоночную зону и джампинг-сектор для выполнения прыжковых элементов и трюков. Проектом предусмотрены также площадки, где спортсмены смогут «обкатывать» свои навыки в гонках на роликовых коньках, велосипедах и скоростных самокатах.

«В 2020 году запланировано строительство еще двух крупных скейт-парков в Кисловодске и Ставрополе. Впервые при строительстве подобных спортивных объектов будут созданы зоны для самых маленьких, так называемые «велобеги», — сказано в сообщении.

По данным управления, в настоящее время в Ставропольском крае действуют два крупных скейт-парка. На площадке в Невинномысске организовано профессиональное обучение скейтеров, а в Буденновске скейт-парк, как отмечается, соответствует всем стандартам для проведения международных соревнований.