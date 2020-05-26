Лас-Вегас, США, , 09:01 — REGNUM Бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 18 июля проведёт российский боец Рустам Хабилов. Об этом 26 мая сообщает ТАСС.

«Менеджеры мне позвонили и сказали, что UFC предложил бой 18 июля на острове. Я дал согласие, полностью готов», — сказал Хабилов.

Он добавил, что UFC позднее определит ему соперника.

Турнир должен пройти на «бойцовском острове», который был арендован UFC для проведения турниров во время пандемии коронавируса. В UFC не разглашают местоположение острова.

В активе 33-летнего Хабилова 24 победы и четыре поражения в ММА.