Порт-о-Пренс, , 07:51 — REGNUM Президент федерации футбола Гаити Ив Жан-Барт отстранён от футбольной деятельности. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Жан-Барт отстранён на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом. Такое решение приняла ФИФА в связи с открытым расследованием против него.

По информации The Guardian, чиновник обвиняется в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной Гаити.

Добавим, Жан-Барт является главой федерации футбола Гаити с 2000 года. В 2016 году он был избран на пятый срок.